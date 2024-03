È tutto pronto all'Allianz Stadium per il lunch match tra, valido per la 29^ giornata di Serie A. Si tratta di una sfida molto importante soprattutto per i bianconeri, che devono andare a caccia di una vittoria per uscire dal periodo di crisi iniziato quasi due mesi fa con il pareggio contro l'Empoli e mettere in cascina punti fondamentali per un piazzamento in Champions League. Qui su ilBianconero vi racconteremo il match in diretta, con la cronaca live, l'analisi dei principali episodi da moviola e tutti i commenti di ciò che accadrà in campo.