Juventus-Genoa, il pre partita dall'Allianz Stadium: l'entusiasmo dei tifosi, striscione per Tudor VIDEO

Conto alla rovescia pe r Juventus-Genoa , match valido per la trentesima giornata di campionato. Non sono passate neanche due settimane da Fiorentina-Juventus, la partita che ha di fatto decretato la fine della storia tra i bianconeri e Thiago Motta, esonerato nei giorni scorsi. Nel mezzo c'è stata la sosta per le nazionali con l'insediamento di. La classifica è sempre la stessa, con la Juve al quinto posto, anzi, momentaneamente ancora più lontana dal Bologna, che ha vinto contro il Venezia, eppure il clima è molto differente da quello che aveva accompagnato la squadra nelle ultime settimane.

Il pre partita di Juventus-Genoa

Il pullman della Juventus è stato accolto dal grande entusiasmo di centinaia di tifosi che lo hanno aspettato fuori dall'Allianz Stadium prima di entrare e pochi minuti prima era arrivato il comunicato della tifoseria organizzata che ha deciso di terminare la contestazione andata avanti nell'ultimo periodo e tornare a sostenere la squadra.Già nella serata di ieri si era percepita la grande vicinanza della curva che è andata sotto al J Hotel per dare il bentornato a Tudor con cori e applausi nei confronti del nuovo allenatore, che ha ricambiato salutando dalla stanza i tifosi presenti. Per il tecnico anche uno striscione: "Benvenuto Igor Tudor". Striscione che è presente anche oggi in Curva Sud per il match contro il Genoa. Si respira senza dubbio un'aria diversa attorno alla Juventus, che ora dovrà rispondere con i fatti sul campo.