Genoa, assenti i gruppi organizzati per la trasferta all'Allianz Stadium.

Nessuna "invasione" da parte dei tifosi del Genoa per la sfida contro la Juventus. Per la prima volta da oltre due anni il popolo rossoblù non seguirà in trasferta la propria squadra. O per lo meno non lo farà con le cifre a cui ci ha abituato. Come riferisce calciomercato.com, sono infatti poco meno di 500 i sostenitori del Grifone che assisteranno alla gara di Gudmundsson e compagni dagli spalti dell'Allianz Stadium. Un numero ben lontano da quelli a quattro cifre che costantemente caratterizzano ogni gara esterna dei rossoblù. La causa è da ricercare nell'assenza annunciata da tempo dei gruppi della tifoseria organizzata.Già due settimane fa infatti è stata annunciata la protesta comune dei gruppi organizzati contro il caro-biglietto vigente nello stadio bianconero, decidendo di disertare la trasferta in casa della Juventus. Palanche ma non solo. Nel mirino degli ultras rossoblù è finito anche il divieto di affissione di striscioni e di esposizione di vessilli sugli spalti dell'Allianz.