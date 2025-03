Juventus-Genoa: i bianconeri non perdono in casa dai tempi di Maifredi

AFP or licensors

Da quanto la Juventus non perde in casa contro il Genoa

si affronteranno sabato 29 marzo alle ore 18.00 all'Allianz Stadium di Torino, nel match valido per la 30^ giornata di Serie A . Per i bianconeri sarà la prima partita con Igor Tudor in panchina , dopo l'esonero di Thiago Motta scattato a seguito delle due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.In Serie A la squadra zebrata non perde in casa contro il Grifone dal 20 gennaio 1991, conin panchina, e da allora ha collezionato 15 vittorie e cinque pareggi; nella competizione i bianconeri hanno una serie aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Brescia (23), Bari (30) ed Hellas Verona (34).

Il bilancio dei precedenti tra Juventus e Genoa

La Juventus è anche la squadra contro cui il Genoa ha subito più sconfitte in Serie A: 68, almeno otto più che da ogni altra avversaria nella competizione; 22 successi del Grifone e 23 pareggi completano il bilancio in 113 precedenti. La partita di andata del campionato in corso terminò con un netto 3 a 0 a favore della Vecchia Signora, che però riuscì a sbloccarla solo nel secondo tempo con una doppietta di Dusan Vlahovic (la sua prima rete arrivò su rigore) e il goal allo scadere di Francisco Conceicao. Tre centri in una sola serata, dunque, per la Juve, che nelle precedenti tre occasioni contro il Genoa aveva trovato un totale di solamente due reti (ottenendo due pareggi e una sconfitta).