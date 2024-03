Le parole di Alberto Gilardino a Dazn dopo Juventus-Genoa: "Sensazioni positive da parte della squadra sotto il punto di vista dell’atteggiamento, della coesione e dello spirito. Arrivavamo da due sconfitte e volevamo fare una partita importante contro una Juve forte. La volontà di mettere uno come Albert mezz’ala era per mettere in difficoltà la Juventus. Nel primo tempo siamo stati bravi nelle due fasi, nel secondo è naturale che soffri ma lo abbiamo fatto con spirito e abbiamo concesso poco o nulla".Messias ha caratteristiche di qualità. Oggi ha giocato in un ruolo che ha fatto magari meno, ma l’ha fatto con sacrificio. Ha lavorato in fase difensiva ed è stato impeccabile. Importante come tutti nelle due fasi, la volontà era di fare questo tipo di partita"."Tantissimo. Oggi nel secondo tempo soprattutto. Anche perchè poi venire qua qualcosa lo concedi. Nel concedere devi avere la mentalità di soffrire e quello mi ha colpito tanto da parte dei ragazzi. Loro mettevano gente pesante e siamo stati molto bravi»."Vitinha ha fatto una gara da grande giocatore nelle due fasi. L’idea iniziale era giocare con Gudmundsson mezz’ala, che poi potesse lavorare nello spazio dietro a Locatelli, con Retegui e Vitinha che teneva bloccati i loro centrali. Quella è stata la strategia".