Juventus, come sta Gatti? Le sue condizioni dopo l'infortunio

AFP via Getty Images

La partita tra Juventus e Genoa ha offerto tanti spunti e risposte a Igor Tudor. La difesa a 3 è stata senza dubbio l'impronta maggiore della sua idea, ma non solo. Oltre ad aver schierato, il nuovo allenatore bianconero ha schierato Yildiz come trequartista, ruolo in cui il numero 10 ha inciso ed è stato il migliore in campo.Una delle note amare, però, è arrivata proprio dalla difesa: Federico Gatti è uscito dopo appena 27 minuti per un infortunio che ha costretto Tudor al cambio. Il difensore ha fermato Pinamonti con un intervento provvidenziale, ma non è riuscito a continuare la gara, e ha lasciato il campo per lasciare spazio a Kalulu. La speranza di Tudor, e non solo, è che lo stop non sia lungo.

Le condizioni di Gatti dopo Juventus-Genoa

Gatti è uscito poco prima della mezz'ora, dolorante dopo il salvataggio su Pinamonti. Durante il match, il difensore si è toccato spesso il polpaccio, camminando in maniera irregolare. Secondo La Gazzetta dello Sport per l'ex Frosinone si tratterebbe di una contusione al soleo sinistro.Nei prossimi giorni Gatti si sottoporrà agli esami presso il J Medical, e i test saranno in grado di definire l'entità di questo infortunio.