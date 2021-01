La Juventus sta per ospitare il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una partita che si colloca pochi giorni prima di una supersfida come quella contro l'Inter di domenica sera. Andiamo a scorrere le formazioni che scenderanno in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon, Demiral, Dragusin, Chiellini, Wesley; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Frabotta, Capellini, Ramsey, Rabiot, Ranocchia, Ronaldo, Rafia, Felix Correia. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Czyborra; Pjaca, Scamacca. Marchetti, Zima, Criscito, Zajc, Radovanovic, Destro, Caso, Badelj, Masiello, Shomurodov, Males, Eboa Ebongue. All. Ballardini