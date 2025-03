AFP or licensors

Infortunio Gatti in Juventus-Genoa

Brutte notizie per lche ha dovuto fare a meno di Federico Gatti dopo circa 25 minuti di gioco. Un problema fisico per il difensore italiano ad inizio partita. Gatti ha provato a rimanere in campo ma è stato costretto a dare forfait con l'ingresso al suo posto di Pierre Kalulu, sorprendentemente lasciato fuori per Renato Veiga.L'infortunio di Gatti arriva subito ad inizio match, dopo pochi minuti. Il difensore riesce a recuperare su Pinamonti dopo l'errore di Renato Veiga che aveva permesso all'attaccante del Genoa di involarsi verso la porta difesa da Di Gregorio; Gatti ferma l'avversario interrompendo un'azione molto pericolosa ma nel momento in cui va a contrastare Pinamonti in maniera regolare si fa male.

Le condizioni di Gatti

Gatti è rimasto subito a terra per qualche secondo con Kalulu che si è immediatamente alzato per iniziare il riscaldamento. Al minuto 27' l'ex Frosinone chiede il cambio perché ancora dolorante. Prima di uscire, subito dopo il goal del vantaggio firmato da Yildiz, ha dato la carica ai compagni. Nelle prossime ore Gatti sarà valutato dallo staff medico. Il difensore si toccava il polpaccio nella parte inferiore dopo il problema fisico ed è uscito dal campo all'intervallo zoppicando, senza poggiare la gamba destra.