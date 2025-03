Juventus-Genoa è già un bivio per Tudor: il Bologna vince ancora, va a +4 e mette pressione ai bianconeri

Manca poco meno di un'ora al calcio di inizio di. Sarà la prima partita ufficiale che apre, formalmente, l'era dial timone bianconero. L'allenatore croato, scelto dalla società bianconera dopo l'esonero di Thiago Motta per raddrizzare una stagione sin qui molto negativa.Per salvare il salvabile, la Juve deve per forza di cosa centrare il quarto posto in classifica, piazzamento che garantirebbe l'approdo del club piemontese alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo minimo che, alla luce dei risultati e dell'ultimo trend, rischia comunque di diventare un obiettivo complicato, ma che deve spingere la Juve a dare tutto in queste nove partite rimanenti.

Il Bologna vince ancora e mette pressione

La 30esima giornata, infatti, si è aperta con la vittoria del Bologna, ovvero l'attuale quarta forza del campionato, capace di imporsi 1-0 sul campo del Venezia grazie al goal di Orsolini. I felsinei, con questo successo, toccano quota 56 punti e si portano, provvisoriamente, a +4 proprio sulla Juventus.In altre parole, una situazione molto delicata e che aumenta il carico di pressione sulla squadra zebrata. La Juventus, pur battendo il Genoa, rimarrebbe comunque al quinto posto. Uno scenario sul quale riflettere e che fa capire come Juve-Genoa sia sì la prima di Tudor, ma soprattutto un bivio di fronte al quale fallire potrebbe essere estremamente pericoloso.