Juventus-Genoa, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Latorna in campo dopo la sosta con l'obiettivo di ritrovare la vittoria dopo le due - pesanti - sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina, una doppia debacle che è costata l'esonero a Thiago Motta. Al suo posto sulla panchina bianconera Igor Tudor , che quindi farà il suo esordio sabato 29 marzo nel match all'Allianz Stadium contro il, valido per la 30^ giornata di Serie A e in programma a partire dalle 18.00.Con il ko di domenica 16 marzo la squadra zebrata ha perso il quarto posto in classifica, l'ultimo disponibile per un piazzamento in Champions League (che resta l'obiettivo fondamentale da raggiungere per salvare un'annata difficile): ora è quinta, a un punto di distanza dal Bologna che sempre sabato sarà impegnato sul campo del Venezia. La squadra rossoblù di Patrick Vieira , invece, occupa il 12° gradino a quota 35, +13 sulla zona salvezza che dunque sembra un pericolo lontano. La partita di andata tra Juventus e Genoa terminò con un netto 3 a 0 a favore della Vecchia Signora, che però riuscì a sbloccarla solo nel secondo tempo con una doppietta di Dusan Vlahovic (la sua prima rete arrivò su rigore) e il goal allo scadere di Francisco Conceicao.

Orario Juventus-Genoa

Dove vedere Juventus-Genoa in tv

Dove vedere Juventus-Genoa in diretta streaming

Chi commenta Juventus-Genoa su DAZN

Juventus-Genoa si giocherà sabato 29 marzo 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.Juventus-Genoa sarà visibile in diretta tv su DAZN, scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.La partita tra Juventus e Genoa, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, o accedendo al sito ufficiale.La telecronaca del match tra Juventus e Genoa, su DAZN, sarà a cura di Edoardo Testoni e Valon Behrami.