DOVE VEDERE JUVE-GENOA IN DIRETTA

DaPrima della pausa per le Nazionali, la Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro l'Atalanta, ospita all'Allianz Stadium il Genoa per ritrovare la vittoria. I grifoni, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive subite contro Inter e Monza.Juve-Genoa sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Fischio d'inizio del match domenica 17 marzo alle ore 12:30.