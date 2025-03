Juventus-Genoa: Douglas Luiz e Cambiaso recuperano?

AFP via Getty Images

In vista della sfida contro il Genoa, la Juventus monitora con attenzione le condizioni di Douglas Luiz e Andrea Cambiaso. Il centrocampista brasiliano, nel primo allenamento diretto da Igor Tudor, ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, segnale che il suo recupero procede con cautela. Al momento, il giocatore non si è ancora aggregato ai compagni per le sessioni complete, ma lo staff medico bianconero valuterà giorno dopo giorno i suoi progressi.Anche Andrea Cambiaso è alle prese con un infortunio e la sua disponibilità per la prossima gara è ancora in dubbio. Il laterale, elemento chiave nelle rotazioni della Juventus, sta seguendo un percorso di recupero personalizzato, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Come per Douglas Luiz, anche le sue condizioni verranno rivalutate quotidianamente per capire se potrà essere convocato per la partita contro il Genoa.

Tudor e il suo staff sperano di poter recuperare almeno uno dei due giocatori, ma tutto dipenderà dalle risposte che daranno nei prossimi allenamenti. La Juventus attende aggiornamenti per capire se potrà contare su due pedine fondamentali per il finale di stagione.