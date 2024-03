Le parole diin conferenza stampa:ULTIMI GIORNI - "Come sta il gruppo? Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Coscienti del momento che stiamo attraversando. Abbiamo lavorato bene, siamo rimasti in Continassa perché sappiamo l'importanza della partita. Milik l'abbiamo perso, ha avuto un problemino ieri in allenamento, stamattina di nuovo, ha fatto alcuni esami e va rivalutato dopo la sosta. Perin torna, ci sarà De Sciglio. Saranno più o meno tutti a disposizione. Rabiot lo stesso. Bisogna vedere le cose in maniera positiva".