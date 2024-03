Istanti di apprensione per Federicodurante il riscaldamento prima del fischio d'inizio di. L'esterno bianconero, infatti, ha dovuto ricorrere all'aiuto dello staff medico dopo aver rimediato una botta al costato, che lo ha costretto a fermarsi rimanendo a terra parecchio dolorante. Fortunatamente, dopo qualche esercizio di allungamento e stretching, il 26enne ha potuto riprendere il torello con i compagni, facendo tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri per l'allarme rientrato. L'azzurro sarà titolare insieme a Dusan Vlahovic, con Kenan Yildiz ancora in panchina.