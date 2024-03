Andrea Barzagli ha parlato a Dazn dopo il pareggio della Juventus con il Genoa per 0-0, Ecco il commento dell'ex difensore bianconero, che ha criticato la squadra: "Il primo tempo della Juventus è stato preoccupante. Mi aspettavo che i bianconeri fossero più aggressivi, ma hanno giocato in modo passivo e non hanno coinvolto i loro attaccanti. Hanno avuto zero occasioni. Nel secondo tempo, sono partiti forte e le sostituzioni hanno rivoluzionato il loro attacco, ma hanno avuto occasioni solo verso la fine. È troppo poco per una squadra come questa".