Allegri, le parole in conferenza stampa

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri al termine di Juventus-GenoaBICCHIERE MEZZO PIENO - "Oggi abbiamo fatto una partita bloccata nel primo tempo e non era semplice vista la pressione. Nel secondo tempo meglio, vediamo il bicchiere mezzo pieno però, visto che non abbiamo preso gol. Questo è un momento in cui le cose non vanno bene e non riusciamo a vincere. Avremo ancora altre partite avanti e dobbiamo continuare a lavorare"."La squadra ha dimostrato compatezza e ai ragazzi non dico niente. Stiamo lavorando e facciamo il massimo, ma non riusciamo ottenere risultati, La partita di oggi la vedo positiva, perchè può darci la spinta per il finale di campionato"."Non ero nervoso ho risposto solo a un giornalista che voleva sostitursi a fare l’allenatore. In campo la squadra sentiva l’importanza della partita. Sono sereno e fiducioso del lavoro che facciamo, perchè purtroppo nel girone d’andata abbiamo fatto tanto e ora poco. Abbiamo ancora la possibilità della Coppa Italia e poi arrivare tra le prime 4"."Non siamo migliorati per il ritiro. Era un momento in cui abbiamo deciso di stare insieme. Ma il calcio si gioca non si spiega. Non sono pentito del ritiro e quando riprenderemo, una volta tornati tutti, lavoreremo per la Lazio e la Coppa Italia".