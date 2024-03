Juve Genoa, gioca Rabiot? Le ultime

Rabiot, le parole di Allegri in conferenza

Juve Genoa, le scelte a centrocampo

Un’altra notte in ritiro, prima del lunch match tradi domani. Un’altra notte dove sciogliere gli ultimi dubbi e, per Massimiliano, scegliere gli undici che saranno in campo dal fischio d’inizio. Per quel che riguarda il centrocampo, però, le scelte sembrano pressoché obbligate.Rabiot ha recuperato dalla frattura al dito del piede, durante la settimana si è allenato a parte per poi rientrare solo ieri in gruppo. Tanto differenziato, poco lavoro con il resto dei compagni: è recuperato, sì, ma non ancora al meglio.Le parole di Allegri in conferenza stampa : "Non ha 90 minuti, ha sempre fatto differenziato. Averlo però è un bel segnale".Come rivelato da, è presumibile che Adriennon partirà titolare contro il Genoa per, nel caso, essere a disposizione poi a partita in corso. Nel ruolo di mezzala sinistra, quindi, parte favorito Fabio, affiancato nel reparto daal centro e McKennie – chiamato ancora a sacrificarsi e giocare con il tutore alla spalla -, a destra.