Juventus, il retroscena post PSV: abbraccio tra Gatti e Thiago Motta, cosa è successo

Gatti-Thiago Motta: cosa è successo

Distensione dei nervi e calo della tensione, ringraziamento, sfogo, affetto e chissà cos’altro. Sono molteplici i punti di vista e le interpretazioni che si possono dare ad un unico gesto, anche di più e più profondi di quelli che vorrebbero dare i protagonisti di questo.Facciamo un passo indietro ed entriamo nella pancia dell’Allianz Stadium, nel. Un momento che, non è così difficile da immaginare, è impregnato di adrenalina ed emozioni forti.Un momento di forte intensità ha caratterizzato il post-partita di Juve , quandoe Federicosi sono scambiati un lungo e significativo abbraccio nel tunnel degli spogliatoi. Un gesto, raccontato da Tuttosport, che non è passato inosservato, soprattutto perché tra i due c’era stata qualche incomprensione nel corso della stagione.

Il rapporto tra Thiago Motta e Federico Gatti

In quali partite Federico Gatti è stato capitano della Juventus?

19/08 Como

26/08 Verona

1/09 Roma

14/09 Empoli

17/09 PSV

06/10 Cagliari

Da inizio stagione a inizio ottobre,legò stretta – non senza sorprese -, la fascia di capitano al braccio di Federico. Il difensore è stato il primo capitano in gara ufficiale della Juventus versione 2024/25.Fece discutere, a fine ottobre, l’esclusione di Federico Gatti dai titolari di Inter-Juventus. Al tecnico fu chiesto conto di presunte incomprensioni, la risposta: ", nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo. Quando ha giocato ha fatto bene, le scelte vanno fatte per il bene della squadra. Ma non esiste niente di niente".Federico Gatti si è imposto da subito come leader della Juventus, tanto da aver indossato la fascia di capitano in diverse occasioni. Il difensore è stato scelto come titolare con la fascia in sei partite ufficiali: il 19 agosto contro il Como, il 26 agosto contro il Verona, il 1° settembre contro la Roma, il 14 settembre contro l’Empoli, il 17 settembre in Champions League contro il PSV e il 6 ottobre contro il Cagliari.