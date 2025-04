Quale futuro per Federico Gatti? Dal rinnovo ai dubbi, tutti gli scenari

Federico Gatti è stato fin qui uno dei pilastri della Juventus. In questo stagione, prima dell'infortunio, il difensore era il più utilizzato in assoluto, e anche Tudor lo aveva schierato subito da titolare alla prima contro il Genoa. Insomma, l'ex Frosinone è uno dei punti fermi di questa squadra: lo era con, nonostante i rapporti non fossero idilliaci, ed è considerato tale anche daLa frattura della diafisi del perone lo terrà lontano dai campi ancora per circa tre settimane, nelle quali l'allenatore bianconero può puntare su altri compagni di reparto, come ha già fatto con Pierre Kalulu . Il discorso su Gatti, tuttavia, va anche verso il futuro: il rinnovo del difensore sembrava essere vicino, ma la situazione confusa e complicata in casa Juve ha preso sempre più il ruolo di protagonista, lasciando tanta incertezza anche sul futuro di Gatti.

A che punto è il rinnovo di Gatti con la Juventus?

La situazione sul rinnovo del difensore, dunque, è al momento bloccata. Dopo aver collezionato 40 presenze in stagione, Gatti ha già rifiutato alcune offerte dalla Premier League a gennaio, in particolare dalCome anticipato, però, al momento il rinnovo è bloccato e perciò la certezza che si era creata soltanto pochi mesi fa è stata ormai allontanata., e nonostante la volontà del giocatore sia orientata verso il bianconero, bisognerà attendere nuovi scenari nei prossimi mesi.