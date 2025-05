Juventus, le ultime novità sul rinnovo di Gatti

Getty Images

La Juventus è pronta a legarsi ancora a Federico Gatti. Il difensore, che è fermo ai box da poco più di un mese per la frattura della diafisi del perone, è diventato uno dei punti fermi della squadra in questa stagione. Nonostante l'infortunio, infatti,, con 3204 minuti e 40 presenze totali.Numeri e ragioni che hanno spinto il club a lavorare verso il rinnovo, dopo che Gatti era stato seguito sia da diversi club di Premier League e anche dal. L'accordo tra la Juve e il giocatore sembra sempre più vicino, e prevede un prolungamento fino al 2029 con opzione per estendere fino al 2030.

Gatti arriverà a guadagnare, dopo essere passato a guadagnarne circa 1,5 con il contratto attuale. Verranno dunque aggiunti dei bonus legati a presenze, rendimento e obiettivi di squadra, ma il difensore è pronto a continuare la sua storia con la Juventus.