Juventus, in fase di definizione il rinnovo di Gatti fino al 2030: i dettagli

La Juventus e Federico Gatti sono sempre più vicini a chiudere l'accordo per il rinnovo del difensore. Al momento la trattativa, dunque le parti sono ormai prossime all'intesa definitiva. Gatti rinnoverà con i bianconeriper prolungare ulteriormente.Un passo importante per la Juve, che dimostra così di voler blindare uno dei suoi punti fermi, soprattutto per un reparto come la difesa, che nei mesi scorsi ha trovato diverse difficoltà con gli. L'ex Frosinone, dunque, si prepara per la sua quarta stagione con la maglia bianconera, che vestirà

Juventus, i dettagli e le cifre del rinnovo di Gatti

Gatti riceverà un adeguamento dell'ingaggio, che al momento è di circa 1,4 milioni netti all'anno: il difensore guadagnerà circa il doppio,. La Juventus sta definendo il suo rinnovo, segno dei tanti movimenti sul mercato di queste ultime ore , daOltre ai nuovi arrivi, dunque, i bianconeri cominciano a rinforzarsi dalle proprie conferme: l'accordo con Federico Gatti è ormai in fase di definizione.





