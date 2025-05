Juventus, Gatti e altri tre giocatori ancora a parte: le ultime dalla Continassa

Juventus, le condizioni degli infortunati

Quattro giocatori ancora a parte nel primo allenamento settimanale della Juventus , che dopo il pareggio di sabato allo Stadio Olimpico contro la Lazio e i due giorni di riposo concessi da Igor Tudor è tornata a lavorare alla Continassa in vista della sfida casalinga di domenica contro l'Udinese: si tratta di, tutti ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e dunque da considerare in dubbio, almeno ad oggi, per la partita valida per la penultima giornata di Serie A.

Le loro condizioni, come sempre in questi casi, saranno valutate costantemente nei prossimi giorni, con Igor Tudor che spera di avere a disposizione almeno qualcuno di loro - in primis Federico Gatti, che si è messo al lavoro anche ieri - per tamponare l'emergenza che ha colpito pressoché tutti i reparti, tra squalifiche e problemi fisici, e in particolare la difesa alla luce dei due turni di squalifica di Pierre Kalulu





