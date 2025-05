Gatti può tornare contro la Lazio? Le ultime sulle condizioni

La Juventus torna a Torino con un punto che non soddisfa completamente. Tudor lo ha definito un buon pareggio, soprattutto per la forza dell'avversario, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di rimontare da situazioni di svantaggio: sono 18 i punti recuperati dai rossoblù,Dopo lo scontro diretto del Dall'Ara, i bianconeri ne affrontano subito un altro importantissimo: la Lazio è a 63 punti proprio come la squadra di Tudor, e dunque servirà massima concentrazione per puntare a staccare in classifica i biancocelesti.

L'allenatore spera di avere a disposizione Koopmeiners e Vlahovic , che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e proveranno a esserci all'Olimpico dopo gli stop rispettivamente di tre e una partita. Farà un tentativo anche Federico, che è ancora alle prese con la frattura della diafisi del perone: il difensore ci proverà, ma la certezza ancora non c'è.