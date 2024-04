Il difensore della Juventus Federicoè stato intervistato da Tuttosport ( QUI l'integrale) ha esaltato il talento turco classe 2005 della Juventus Kenan. Queste le sue parole:"È giovanissimo, ha davanti una carriera lunga e certamente importante. Non deve accontentarsi, si tratterebbe dell'errore più grande ma deve pensare a migliorarsi giorno dopo giorno. Certo, non deve pensare di spaccare il mondo già domani. Io spesso lo marco in allenamento, si vede che, a soltanto 18 anni, ha qualità enormi. Abbiamo tanta fiducia in lui, nelle sue qualità. Deve avere pazienza che è basilare nella carriera di un giocatore, mai volere tutto e subito".