Federico Gatti è il primo giocatore della Juventus a commentare sui social il pareggio per 0-0 contro il Torino: "Il derby è il derby. Non è il risultato che volevamo ma continuiamo a lavorare uniti", il messaggio del difensore dopo la partita. Un risultato che quindi non soddisfa Gatti. L'ex Frosinone può comunque essere contento per aver tenuto la porta inviolata (terza gara consecutiva). Nel corso del primo tempo, era stato protagonista di uno scontro di gioco con Zapata, in cui l'attaccante del Torino ha colpito con un pugno lo stomaco del giocatore bianconero, senza però ricevere sanzioni.