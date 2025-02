Cagliari-Juventus, Gatti in conferenza: 'Vorrei stare alla Juventus il più tempo possibile

Getty Images

Le parole di Federico Gatti in conferenza dopo Cagliari-Juventus

è stato tra i migliori di il difensore bianconero è apparso in grande spolvero ed è stato un fattore soprattutto nel secondo tempo, quando i bianconeri sono andati un po' in difficoltà sul piano del ritmo, abbassandosi e concedendo ai padroni di casa l'opportunità di avanzare e cercare con insistenza il pareggio. Se Michelenon è stato costretto ad interventi particolari il merito è anche e soprattutto di Gatti, sempre attento a respingere tutto ciò che arrivava in area di rigore.

Gatti-Juventus, le ultime sul rinnovo di contratto

Gatti si è presentato ai microfoni nel post partita . Dopo aver parlato a DAZN, in cui si è soffermato anche sulla classifica, il difensore italiano ha rilasciato dichiarazioni anche in conferenza stampa. L'ex Frosinone è tornato sull'eliminazione in Champions contro il PSV, sottolineando tutta la delusione per ciò che è successo in Olanda. E poi, ha parlato del suo futuro in bianconero con i dialoghi sul rinnovo di contratto che vanno avanti."Sicuramente ci ha lasciato qualcosa, l’obiettivo era quello di passare il turno e ci dispiace tantissimo. Indietro non possiamo tornare e deve servirci per crescere. Oggi era importante vincere in un campo difficile, buona vittoria. Abbiamo dimostrato di essere vivi".SUL FUTURO - "Abbiamo avuto tanti infortuni e non è facile giocare ogni 3 giorni, sto bene alla Juve e vorrei starci il più tempo possibile. Farò di tutto per la Juve.Gatti è legato alla Juventus con un contratto fino al 2028; non è quindi certo vicino alla scadenza ma nonostante ciò c'è la volontà delle parti di definire un nuovo accordo, prolungando la storia tra il club e il giocatore. Sul tavolo un rinnovo di altri due anni (fino al 2030), con adeguamento dell'ingaggio. Attualmente Gatti guadagna 1,5 milioni netti a stagione. Juve e entourage del giocatore avevano già parlato nei mesi passati. C'è la volontà di arrivare alla fumata bianca del nuovo contratto nel prossimo futuro.