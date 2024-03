Mai dire mai. Anche se forse il tempo per vedere Gian Piero Gasperini potrebbe anche essere passato, per un possibile dopo-Allegri rimane anche il suo nome nella lista (non troppo lunga) di Cristiano Giuntoli. A metà strada tra i big che potrebbero essere fuori portata in questo momento storico (vedi Antonio Conte o Zinedine Zidane) e gli allenatori che guidano la nuova generazione (Thiago Motta su tutti, ma occhi anche su Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino), c'è infatti ancora lui.Intanto, stasera sarà di nuovo nemico pubblico numero uno, il vero rivale da temere per la Juve considerando come ormai siano passati anni dall'ultima vittoria bianconera all'Allianz Stadium contro l'Atalanta.Ma anche o soprattutto quello delle occasioni che si sono presentate per vedere Gasperini sulla panchina sognata una vita, vere e concrete ma poi sfumate sul più bello. Almeno quattro.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.