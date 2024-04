Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Messaggi anche per il mercato. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani alle 21 al Gewiss Stadium, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema mercato,Gasperini ha risposto così: "Koopmeiners sta giocando con l’Atalanta e sta giocando molto bene, ci auguriamo il prossimo mese di essere dentro a tutto,. Determinante sarà sempre la squadra, non solo chi fa gol, sarà fondamentale di tutti gli 11 e 16 nel loro ruolo".e pronunciate in occasione del Business of Football Summit di Londra del Financial Times: "Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi".Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!