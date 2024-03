Giovanni, ex-allenatore, mentore e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato in un'intervista a Tuttosport del duello con l'Inter: "Devono tenere Rabiot e aggiungere almeno quattro giocatori di quelli bravi per avvicinarsi all'Inter. Mancha chi tira e segna da fuori. Un difensore forte, un centrocampista con gol e assist, un paio d'esterni che saltino l'uomo. Solo così potrà far giocare una squadra più offensiva e portare tanti palloni in area a Vlahovic, che alla lunga la butta dento anche se con Inter e Napoli si è mangiato dei gol. In passato l'ho martellato di prendere Milinkovic Savic e Berardi. Per la Juve sarebbero perfetti Gnabry o Saka, ma costano..."E non si è risparmiato anche una frecciata al club nerazzurro: "NGiocano bene e hanno la rosa più forte, Inzaghi sta facendo un bel lavoro. Quando hai uno come Marotta vinci, è il top player dei dirigenti. Fa la differenza. Quando Beppe era alla Juve, dominava: va a Milano e vince pure con l'Inter, non sarà mica un caso".