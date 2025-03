Juventus, separarsi a fine stagione da Motta potrebbe essere complicato. E c'entra il Mondiale

Getty Images

Ragionamenti in corso



Lo scenario peggiore



15 milioni

Tra la fine del campionato e l'inizio del Mondiale per Club, il tempo che separa i due eventi è tutt'altro che sufficiente per una vera e propria rivoluzione. Questo scenario, però, è un pensiero che aleggia nella mente dei dirigenti bianconeri, in particolare quella di Cristiano Giuntoli, che dovrà prendere una decisione cruciale su Thiago Motta molto prima del torneo estivo.Se Motta riesce a superare l'ultima parte della stagione, potrà affrontare con fiducia anche quella successiva.Nel contesto delle riflessioni in corso, Giuntoli è chiamato a valutare attentamente come e quanto intervenire sulla Juventus del futuro, pur essendo oggi privo degli elementi necessari per una pianificazione definitiva. Del resto, la differenza tra qualificarsi o meno per la Champions League è abissale. E anche il cambiamento a fine stagione non è certo un'ipotesi facilmente realizzabile. La via più probabile?È uno scenario che, al momento, la Juventus preferisce non considerare. Sebbene sembri inevitabile in certe circostanze, un tale scenario aprirebbe la strada a decisioni drastiche, ben lontane dai piani iniziali di Giuntoli e dei suoi collaboratori. Il rischio sarebbe quello di stravolgere non solo il progetto triennale di Motta, ma anche l'idea di affrontare il Mondiale come una sorta di esperimento, per testare il tecnico e la squadra e magari sperare in un buon cammino. Tutto verrebbe rimesso in discussione, a partire dal futuro della Juventus stessa.Dal punto di vista economico, la situazione non cambierebbe radicalmente per la Juventus. Oggi sono stati ufficializzati i premi di partecipazione: 15 milioni di euro, un importo che vale il doppio di una Coppa Italia e che si distanzia notevolmente dai 50 milioni inizialmente previsti. In questo contesto, potrebbe emergere l'ipotesi di affidare la squadra a un allenatore temporaneo per il Mondiale, accettando una fase di transizione con poche ambizioni e certezze. Le vere aspettative e strategie, infatti, sarebbero rimandate alla prossima stagione.