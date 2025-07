Juventus, futuro incerto per Miretti: gli scenari

Getty Images

La Juventus tornerà in campo il 24 luglio per cominciare la nuova stagione. Il raduno bianconero partirà dalla Continassa per poi spostarsi in Germania, e Tudor potrà contare su una rosa ampia, ma comunque da rimaneggiare anche e soprattutto attraverso il mercato. I movimenti, però, non sono solo in entrata: in queste settimane il dg, e dalle prossime anche il dt, lavoreranno a diverse situazioni, tra cui le cessioni.Tra i giocatori che non sono sicuri di rimanere, diversi sono rientrati dai rispettivi prestiti e sono in cerca di una nuova soluzione. C'è chi ha già mostrato affidabilità e potrebbe restare in bianconero, come, ma anche chi non rientra nelle idee di Tudor, come Tiago Djalò o Arthur.

Alcuni, invece, sono ancora incerti sul proprio futuro: a questa voce risponde il nome di, che ha vestito la maglia delnell'ultima annata. Il centrocampista classe 2003 ha concluso una buona stagione, ma è reduce da un brutto infortunio alla spalla che gli ha impedito di partecipare al Mondiale per Club.Miretti dovrà iniziare a lavorare con il nuovo allenatore, dato che i due non si sono mai incontrati, poi si potrà definire il suo futuro: non sono escluse né le cessioni, con ilche resta alla porta, né la permanenza, dato che il tecnico croato potrebbe decidere di puntare anche su di lui a centrocampo: saranno le prossime settimane a sciogliere i maggiori dubbi.