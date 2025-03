Juventus, anche il futuro di Gatti dipende dal possibile cambio di allenatore. Non è intoccabile

AFP or licensors

Sorpresi? Non c'è da esserlo: ancheè tra i nomi in discussione per la prossima stagione. E dentro finisce inevitabilmente anche il discorso legato al rinnovo, il suo status e il suo momento in bianconero. Se fino a qualche mese fa sembrava un intoccabile, anche in ottica futura, per il centrale potrebbe arrivare un'estate piuttosto turbolenta, con diversi club già alla finestra per approfittare di questo distacco improvviso. Molto dipenderà anche dalla guida tecnica: se dovesse cambiare, allora per a quel punto ci potrebbero esserci nuovi margini per la permanenza.

I primi dubbi erano sorti al continuo rimandare del rinnovo di contratto.Gli alti e bassi in stagione, pure umorali, hanno fatto sì che tutto venisse congelato, e quando sembrava in procinto di sbloccare il prolungamento ci ha pensato il momento della Juve a posticipare il tutto. Ad oggi, l'unico focus di dirigenti e giocatori deve essere infatti il raggiungimento del quarto posto. Non c'è spazio per altro.Spazio dovrà esserci, però, per la valutazione generale della sua annata. Gatti ha guidato, trascinato, è stato fondamentale per Motta e ha accettato a malincuore persino la decisione riguardo alla fascia, passata su braccia differenti e non più passata dalla sua.Continuare così potrebbe essere perciò deleterio.Naturalmente, il destino di Federico si lega a doppio filo con quello del prossimo allenatore. Se Motta dovesse restare e decidere che sì, di Gatti si può fare a meno, allora si andrà esattamente in quella direzione, considerando il grande mercato che l'ex Frosinone potrà avere in estate (soprattutto all'estero e in Inghilterra);Mancini l'ha fatto debuttare in Nazionale, per Conte sarebbe utilissimo, con Gasperini farebbe forse più fatica in una difesa a 3, comunque già adoperata con Allegri. Insomma: si vedrà. Ma non lo si consideri intoccabile.