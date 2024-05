Juventus, ecco da dove ripartire per il futuro

IN GALLERY LE TRE IMMAGINI DA CUI RIPARTIRA' LA JUVE

La Juventus era già qualificata in Champions League, certo. E pochi giorni prima aveva conquistato un trofeo che mancava da tre anni a Torino. Era facile quindi immaginare una squadra che non fosse completamente dentro la partita, a livello fisico e mentale. Quello che si è visto all'inizio della partita però era troppo brutto per essere vero. O come ha detto Locatelli, "inaccettabile". Perché comunque in palio c'era un terzo posto in classifica, oltre al fatto di non regalare un esordio amaro a Paolo Montero.Poi i cambi, di giocatori e tattici; la fiammata di Federico Chiesa che riapre tutto con la complicità del Bologna, la cui festa tra i giocatori era evidentemente partita con qualche minuto di anticipo. In particolare però ci sono tre immagini da sottolineare pensando alla Juventus del futuro. Tre "immagini" da cui ripartire già dal prossimo anno.