Si parla molto del futuro di Gleison Bremer, che potrebbe lasciare la Juventus in estate. La clausola (tra i 60 e i 70 milioni), scrive Tuttosport, sembra abbastanza striminzita come importo. "E poi, al di là del valore economico, di fatto la Juventus non controlla più la decisione finale, che passa nelle mani del giocatore e del suo agente. Così il prossimo, si presume senza andarci tanto lontano, diventerà l’ultimo derby per Bremer. Che magari,Perché il calcio sembra semplice ma non lo è. E il calciomercato nemmeno. Vale la vecchia regola: non è fondamentale chi vendi, basta non sbagliare chi compri. L’importante è metterla in pratica, però. ".