A gennaio la Juventus si era interessata davvero a Giacomo Bonaventura senza però che la trattativa andasse in porto, anche per la volontà della Fiorentina di non privarsi di un giocatore così importante. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno ma come riferisce Tmw, a breve potrebbe scattare il prolungamento di un anno. Il traguardo del 70% delle presenze stagionali gli garantisce il contratto anche per la prossima annata. L'idea della Fiorentina è proporre al giocatore un contratto simile a quello attuale, con opzione quindi di prolungare per un'altra stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. L'accordo però non è ancora stato trovato.