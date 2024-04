Juventus, oltre Yildiz: il futuro degli attaccanti

Check alla casella di. L'attaccante turco rinnoverà, ormai l'accordo è trovato. L'ha anticipato ieri Calciomercato.com e anche oggi sono arrivate conferme. Insomma: si va in quella direzione lì, quella pronosticata e ampiamente rispettata, con Yildiz al centro di tutto e tutto il resto comunque in bilico.Sì, perché se la Juve è certa di trattenere l'attaccante turco, è anche vero che ad aprile Kenan è l'unica grossa certezza che resta.vuole andare via. Il futuro diè da capire.rinnova? E Chiesa ? Ci siamo capiti.Ed eccoci qui, allora. Con più punti interrogativi rispetto a quelli esclamativi. Yildiz sarà pure un gioiello, ma deve ancora iscriversi al registro dei giocatori decisivi. Dunque, da chi sarà accompagnato?