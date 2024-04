Allegri-Juve, esonero possibile?

Il tema allenatore è al centro della Juventus, come confermano i betting analyst che vedono possibile un addio di Allegri già entro la fine del campionato, offerto a 3,50 volte la posta. Sempre più prepotente per la prossima stagione la candidatura di Thiago Motta, fissato a 1,72, in vantaggio su un possibile ritorno di Antonio Conte, visto di nuovo a Torino - dopo il trionfale triennio tra 2011 e 2014 – a quota 3,50. Le prossime saranno settimane decisive per capire chi siederà sulla panchina della Juventus ma la strada sembra tracciata.La vittoria contro la Lazio in Coppa Italia allontana ovviamente le possibilità che Allegri venga esonerato subito. Molto dipenderà comunque dalle prossime partite di campionato. Altri passi falsi e una qualificazione in Champions ancora più a rischio potrebbe portare la dirigenza a riflettere seriamente di un possibile cambio in corsa. L'ipotesi più probabile è comunque che Allegri finisca la stagione e poi lasci la Juve.