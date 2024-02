Futuro Allegri, le parole di Zazzaroni

La vittoria dellacontro ilé servita a migliorare il clima pesante intorno al club bianconero, una boccata d'aria. Non é servita, però, a spegnere il dibattito intorno alla figura di Massimiliano Allegri e, soprattutto, sul suo futuro. Di questo ha parlato Ivan Zazzaroni , durante la trasmissione Pressing, ponendo l'accento sulle diverse vedute all'interno della dirigenza della- Quel gol di Rugani ha cambiato i giudizi. La Juventus ha segnato tanto negli ultimi minuti, è una squadra che ha poca qualità, ci sono state cose tecnicamente inguardabili. La Juve ha preso due gol non da Juve, incredibili. Ha giocato una brutta partita, non è in grande condizione, per fortuna Vlahovic ha fatto due gol. Ho sempre detto che è un grande realizzatore. Yildiz? Non ne ha presa una.– Il secondo posto e la coppa può mettere in difficoltà chi spinge per cambiare Allegri. C’è una tendenza all’interno della Juve di tagliare gli agnelliani, di dare una svolta. Chi è rimasto? Cherubini in scadenza. Può essere anche legittimo.Può essere che questa tendenza porti a non rinnovare e se non c’è il rinnovo a giugno Allegri saluta. Sì, è una scelta più di politica interna che sportiva.