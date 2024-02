Futuro Allegri, le parole di Ravanelli

Tiene banco il tema del futuro di Massimilianoalla. La vittoria contro il Frosinone ha rasserenato il clima, ma non è servito a spegnere voci e speculazioni su chi siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Ad aggiungere un punto di vista è stato Fabrizio Ravanelli che, a Pressing, ha parlato del valore della rosa in relazione del futuro di Allegri.“Il pubblico non è contento di questa Juventus. Dopo la partita con l’Inter come neve al sole si è sciolta, anche contro il Frosinone di positivo c’è solo il risultato. Allegri è intelligente e vincente, la cosa importante per il prossimo anno è capire se per lui con qualche innesto questa squadra può essere competitiva.”.