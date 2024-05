Juventus, il messaggio di Allegri alla dirigenza

"Per noi potrebbe essere l'ultima finale". Un passaggio della conferenza stampa di Massimiliano che, questa mattina in edicola, La Repubblica interpreta come un lapsus che confermerebbe l'addio del tecnico livornese.Il quotidiano, poi, entra dentro i rapporti tra il tecnico livornese e la dirigenza della Juventus : "Allegri lo sa,, se l'Atalanta desse alla Juve una lezione di calcio: sarebbe una sorta di umiliazione pubblica perché, di fatto questa è l'ultima partita che conta nella stagione bianconera, a meno che non si voglia caricare di significati la sfida ideologica per il terzo posto con il Bologna di Thiago Motta".Sempre Repubblica, ma nella sua edizione torinese, sottolinea un altro passaggio della conferenza e lo interpreta come un chiaro messaggio alla dirigenza:"E in nome della concretezza,: "Lo ripeto fino alla noia: l'obiettivo principale, e pazienza se non a tutti piace, era tornare in Champions. Ci sono momenti in cui, se non puoi vincere, ti devi accontentare di traguardi piccoli".