Juventus, il piano di Massimiliano Allegri

Una risposta era attesa e una risposta è arrivata e dovrà accompagnare lacome un'eco, per il rush finale della stagione. La vittoria contro laè una vittoria di Coppa Italia, ma può aiutare i bianconeri anche in campionato.Perché permette di risollevare il morale, di lavorare meglio, di guardare alle prossime settimane con maggiore serenità. Un gruppo che, all'apparenza, sembrerebbe di nuovo unito sotto la bandiera dell'obiettivo Champions League.. Un'immagine racconta il momento più di tutte le altre: Giuntoli e Manna che, nei prossimi mesi, si daranno battaglia sul mercato; contro la Lazio scatenati in un'esultanza liberatoria, stretti insieme. Lo stesso vale per Massimiliano. Voci che impazzano, qualche stoccata qua e là, un futuro ancora tutto da definire ma che in realtà sembra sempre più definito. Ma come dicevamo, di quello che sarà la prossima stagione, poi si vedrà. Anche il tecnico, come più volte ribadito, è concentrato sull'obiettivo Champions League, da raggiungere "".Per questo, adesso il piano sembra piuttosto chiaro., senza cedere alla pressione di chi vorrebbe vedere un cambio modulo, il. Senza inventarsi nulla e senza allegrate, come quelle viste all'Olimpico. Andare avanti con quelli che hanno risposto presente allo Stadium, contro la Lazio.Non sarà spettacolare, non farà impazzire i tifosi, non giocherà bene;