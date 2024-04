Continuano le voci sul futuro di Massimilianoalla. A parlare del futuro di Massimilianoalla Juventus é stato anche Fabrizio Romano, esperto di mercato. Dal podcast Here we go ha detto: “La mia sensazione è, che da gennaio-febbraio, ci sia la possibilità concreta, tra la Juventus e Allegri, nonostante il contratto di un altro anno, di separarsi a fine stagione”. La possibilità di una conferma del tecnico livornese, dunque, sembra essere sempre più lontana.