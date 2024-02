Allegri rimane alla Juventus?

Nel corso della conferenza stampa, a Massimiliano Allegri è stato chiesto anche del futuro, visto che non si placano le voci su cosa succederà a giugno, quando l'allenatore della Juventus avrà un solo anno di contratto ancora: "Vediamo di finire la stagione nel migliore dei modi, ho un anno di contratto. Noi dipendiamo sempre dai risultati e dal lavoro che svolgiamo". Come già fatto in passato, ha quindi dribblato le domande sul suo futuro, lasciando però aperti tutti gli scenari.Alla domanda se Allegri rimarrà alla Juventus, probabilmente, ancora, non può rispondere nè il tecnico nè la società. Le parti si incontreranno per discuterne più in là; non è ancora il momento. In ogni caso, l'opzione meno probabile è che il tecnico rimanga a Torino con un solo anno di contratto. Rinnovo o separazione, queste le strade più concrete.