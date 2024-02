Gli ultimi risultati negativi della Juventus hanno riacceso le polemiche e le voci su Massimiliano Allegri. Ma com'è la situazione? La Juve, intesa come proprietà ancor più che come dirigenza, non lo manderà via in caso di qualificazione Champions, scrive calciomercato.com. Un po' perché pesano ancora costi importanti sul prossimo anno di contratto, soprattutto perché John Elkann in particolar modo lo ritiene ancora il miglior allenatore possibile per raggiungere gli obiettivi (minimi?) che la Juve non può fallire. Allegri ha ancora un contratto con la Juve fino al 2025 ma senza rinnovo le strade potrebbero comunque separarsi.