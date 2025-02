Juventus fuori dalla Champions League: quanto hanno incassato i bianconeri dal torneo

AFP via Getty Images

L'avventura della Juventus sul palcoscenico della Champions League si è chiusa, bruscamente, ai playoff. I bianconeri dopo aver vinto la gara d'andata, giocata a Torino, per 2-1 contro il PSV, si sono fatti rimontare nel match di ritorno disputato ad Eindhoven: il 2-1 olandese ha livellato le sorti della sfida decisa poi ai tempi supplementari, dove la squadra di Bosz ha trovato il goal qualificazione.E così, agli ottavi di finale ci va il PSV che ora se la vedrà contro una tra Arsenal o Inter, mentre la Juve è costretta, suo malgrado, a salutare in via definitiva l'Europa, confermando un trend davvero allarmante: i bianconeri non superano un turno della fase ad eliminazione diretta dalla stagione 2018/19, ovvero quando la tripletta di Cristiano Ronaldo ribaltò l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium.

Quanto ha incassato la Juventus dalla Champions League

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 5 milioni di euro;

Quota europea: 21,14 milioni di euro;

Quota non europea: 9,27 milioni di euro;

Bonus risultati: 8,4 milioni di euro;

Bonus playoff: 1 milione di euro;

TOTALE: 63,43 milioni di euro.

L'avventura europea della squadra di Thiago Motta si chiude dunque nel modo più amaro possibile, con un obiettivo dichiarato e ampiamente alla portata, sfumato in una serata a tratti surreale. Analizzando il tutto dal punto di vista economico è invece possibile comprendere quanto la Juventus è riuscita ad incassare dalla sua campagna continentale.Come riferito da Calcio&Finanza, La partecipazione alla massima competizione europea ha permesso alla Juve, come a tutte le altre 35 partecipanti, di intascare 18,62 milioni di euro. Ulteriori 5 milioni sono poi arrivati dal bonus relativo al piazzamento nella fase campionato, nel caso dei bianconeri il 20° posto, a cui va aggiunto un milione di bonus per aver raggiunto i playoff. Ci sono poi i bonus legati ai risultati: 2.1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per ogni pareggio.C'è poi il pilastro del market value, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti: la parte europea, legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni. E, infine, la parte non europea, legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia. Sotto questo aspetto, la Juve ha guadagnato 30,41 milioni, per un