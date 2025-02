Juventus fuori dalla Champions, Capello: 'Thiago Motta doveva cambiare prima'

AFP or licensors

PSV-Juventus, il commento di Fabio Capello

Tempo di analisi dopo l'eliminazione dellaPassa il turno meritatamente il, che ha dimostrato di essere più pronto fisicamente, mentalmente e forse anche tecnicamente rispetto alla squadra di. Delle ragioni dietro la sconfitta della Juventus ne ha parlato l'ex allenatore Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport."Soprattutto qui si è vista la difficoltà a reggere il ritmo degli avversari. Il Psv non ha praticamente mai passato la palla al portiere, non è mai andato indietro, ma sempre in avanti, anche quando vinceva. Le nostre squadre non sono abituate a una pressione del genere. I bianconeri mi erano piaciuti nei primi 45’, avevano pressato molto, tenendo il Psv lontano dalla porta di Di Gregorio. Però la fatica si è fatta sentire già a inizio ripresa".

"La Juve aveva speso molto e già dieci minuti dopo l’intervallo mi è sembrata in riserva. Ecco, forse Thiago Motta poteva intervenire prima conle sostituzioni. È stato quasi 10’ a discutere con il suo vice prima di fare i cambi"."Nelle ultime gare aveva segnato quasi a ogni tiro e stavolta non ha avuto fortuna sotto porta. Ma i problemi della Juve sono stati soprattutto a centrocampo quando la squadra non è stata più in grado di pressare e quindi ha concesso campo agli olandesi. Per questo forse Motta doveva cambiare prima, inserendo Thuram per dare freschezza alla mediana".PSV O FEYENOORD? - "Chi meglio per l'Inter? La classifica del campionato olandese ci risponde, il Feyenoord e secondo me non per caso. Anche per quello che abbiamo visto nel doppio confronto del Psv con la Juve, credo che la squadra di Bosz abbia più soluzioni e qualità dei connazionali di Rotterdam. Il Feyenoord, poi, ha tante assenze e non so quanti giocatori possano rientrare per il prossimo turno di Champions".