Juventus-Frosinone, le parole di Dusan Vlahovic

Le parole di Dusana Sky, prima di Juventus-Frosinone - Non erano settimane facili visti i risultati, però dobbiamo voltare pagina. Io e la squadra non abbiamo pensato alle ultime prestazioni ma come fare oggi perchè è molto importante fare tre punti. Affrontiamo una squadra forte che gioca bene che tira tanto, continua a fare il suo gioco. Dobbiamo essere concentrati, cattivi, avvelenati per portare a casa 3 punti.- Non so, tutto il lavoro che ho fatto alla fine è arrivato. Non sono contento, visto l'opportunità che avevamo. La squadra è più importante, lavorando si possono ottenere tante cose. Dobbiamo ritrovare vittoria e certezze, aggressività e cattiveria che avevamo. Nell'ultimo periodo non siamo stati alla nostra altezza.- Domanda da fare al mister. Io sono un uomo squadra, mi metto a disposizione per quello che decide il mister, io sono sempre pronto, a me non cambia niente.