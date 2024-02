Juventus, Mckennie infortunato alla spalla

Altro problema in casa Juventus, sempre a centrocampo. Weston Mckennie ha subito un colpo alla spalla sinistra dopo un contrato con Kaio Jorge. Il texano è rimasto a terra prima di uscire dal campo per ricevere soccorsi da parte dello staff bianconero.Problema alla spalla sinistra per Mckennie che ha lasciato la squadra momentaneamente in dieci uomini Al suo posto Iling Junior. Lo statunitense è apparso molto dolorante a bordocampo. Nel primo tempo invece era stato Rabiot ad uscire per un colpo alla contusione.