. Un'altra grande risposta da parte dei tifosi bianconeri che popoleranno le tribune dell'Allianz Stadium per sostenere la squadra nell'ultimo match casalingo del mese di febbraio, quello contro i ciociari. Un sostegno necessario viste le difficoltà dell'ultimo periodo.Per coloro che vorranno andare a caccia di biglietti resta ancora una possibilità: la vendita rimane aperta per gli abbonati "full" che intendono mettere in vendita il loro posto per questa partita. Il consiglio, dunque, è sempre quello di continuare a monitorare l'Official Ticket Shop Juventus perchè potrebbero liberarsi, come dicevamo, i posti messi in vendita dagli abbonati, si legge sul sito ufficiale.