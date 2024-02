Juventus-Frosinone, la cronaca LIVE

Juventus-Frosinone, le formazioni UFFICIALI

Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Rugani

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Chiesa

Vlahovic

Frosinone (3-5-2)

Cerofolini;

Romagnoli,

Okoli,

Valeri;

Lirola,

Mazzitelli,

Brescianini,

Harroui,

Zortea;

Soulé,

Cheddira

Juventus-Frosinone, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Frosinone, numeri e statistiche del match

LO STATO DI FORMA DEI BIANCONERI

Dopo una serie di cinque successi consecutivi, la Juventus non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P): solo una volta i bianconeri hanno giocato cinque partite di fila in Serie A senza trovare alcun successo negli ultimi 14 anni, tra aprile e maggio 2019, ma a scudetto già vinto.

Grazie ai 54 punti raccolti nelle 25 partite giocate fin qui, la Juventus ha fatto registrare il miglior bottino delle ultime quattro stagioni in questa fase del torneo, riuscendo a far meglio l’ultima volta nel campionato dell’ultimo scudetto (60 punti nel 2019/20).

Dopo una serie di 11 partite consecutive a segno in campionato davanti al proprio pubblico, la Juventus ha mancato l’appuntamento con il gol nell’ultima di queste (0-1 vs Udinese).

La Juventus ha subito gol in ciascuna delle ultime quattro partite di campionato e non resta per almeno cinque turni senza clean sheet dallo scorso maggio (anche allora senza successi nelle prime quattro, poi vittoria in casa 2-1 contro il Lecce alla quinta di queste serie).

STATISTICHE GENERALI

IL PUNTO SUI NOSTRI

Dusan Vlahovic ha segnato ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore nel 2024 in Serie A: sette, appena tre in meno rispetto a quanti realizzati in tutto il 2023; inoltre, dopo le reti contro Sassuolo ed Empoli, l’attaccante della Juventus può centrare il bersaglio in almeno tre incontri casalinghi consecutivi in campionato per la prima volta da agosto 2022 (quattro in quell’occasione).

Dusan Vlahovic, il quale ha portato 10 punti alla Juventus con i suoi gol in questo campionato (secondo a pari merito con Joshua Zirkzee, meno solo dei 12 di Lautaro Martínez), potrebbe festeggiare oggi la 50a vittoria con la maglia della Juventus, tra tutte le competizioni.

Grazie al gol segnato nella partita di andata dello scorso 23 dicembre – il suo primo in maglia bianconera – Kenan Yildiz è diventato il marcatore straniero più giovane della storia della Juventus in Serie A (18 anni e 233 giorni alla data di quel match).

Il Frosinone è una delle sole due formazioni contro cui Arkadiusz Milik ha preso parte a più di cinque reti (sei: cinque gol e un assist, inclusa una tripletta nel match più recente) con la maglia di una squadra italiana tra tutte le competizioni – l’altra è il Bologna (sei marcature ai rossoblù).

Adrien Rabiot, in gol contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato, ha realizzato 15 reti con la Juventus dall’inizio della passata stagione.

La prossima sarà la 200a presenza con la Juventus in tutte le competizioni per Adrien Rabiot (attualmente a 199) – dal suo esordio con bianconeri nel 2019/20, tra i centrocampisti di Serie A, solo Nicolò Barella con l’Inter, Bryan Cristante con la Roma, Piotr Zielinski con il Napoli e Marten de Roon con l’Atalanta hanno tagliato questo traguardo con una singola squadra.

Manuel Locatelli ha preso parte a quattro marcature in 24 partite giocate nella Serie A 2023/24 (un gol e tre assist, tra cui uno per la rete di Rabiot nell’ultima giornata), il doppio rispetto all’intero scorso campionato, con otto presenze in più (zero gol e due assist in 32 partite).

Bremer, al rientro dalla squalifica, potrebbe tagliare il traguardo delle 150 gare da titolare in Serie A (attualmente 54 con la Juventus, 95 con il Torino).

Federico Gatti ha giocato 35 partite con la maglia del Frosinone nella Serie B 2021/22, raccogliendo un bottino di cinque gol e due assist.

